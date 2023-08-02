Болгова Валентина Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
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Мать
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Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
08.08.1958
Сын: Болгов Александр Николаевич
Отец ребёнка: Болгов Николай Степанович
Усть-Абакан, Усть-Абаканский муниципальный район, Республика Хакасия