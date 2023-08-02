Болгова Валентина Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Болгова Валентина Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

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Мать

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Дети

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
08.08.1958

Сын: Болгов Александр Николаевич

Отец ребёнка: Болгов Николай Степанович

Усть-Абакан, Усть-Абаканский муниципальный район, Республика Хакасия

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