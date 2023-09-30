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Беляев Николай Матвеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1818 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1818 ст.

Отец: Беляев Матвей

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Беляева Иулиания Афанасьевна

Рождение ребёнка
Около 1845 ст.

Сын: Беляев Алексей Николаевич

Мать ребёнка: Беляева Иулиания Афанасьевна

Вознесенье, Башмаковская волость, Малоярославецкий уезд
Рождение ребёнка
Около 1847 ст.

Сын: Беляев Степан Николаевич

Мать ребёнка: Беляева Иулиания Афанасьевна

Вознесенье, Башмаковская волость, Малоярославецкий уезд
Рождение ребёнка
Около 1850 ст.

Сын: Беляева Екатерина Николаевна

Мать ребёнка: Беляева Иулиания Афанасьевна

Вознесенье, Башмаковская волость, Малоярославецкий уезд
Рождение ребёнка
1859 ст.

Дочь: Коркулева (Беляева) Ольга Николаевна

Мать ребёнка: Беляева Иулиания Афанасьевна

Вознесенье, Башмаковская волость, Малоярославецкий уезд
Смерть
Неизвестно

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