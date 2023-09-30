Беляев Николай Матвеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1818 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1818 ст.
Отец: Беляев Матвей
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1845 ст.
Сын: Беляев Алексей Николаевич
Мать ребёнка: Беляева Иулиания Афанасьевна
Рождение ребёнка
Около 1847 ст.
Мать ребёнка: Беляева Иулиания Афанасьевна
Рождение ребёнка
Около 1850 ст.
Сын: Беляева Екатерина Николаевна
Мать ребёнка: Беляева Иулиания Афанасьевна
Рождение ребёнка
1859 ст.
Дочь: Коркулева (Беляева) Ольга Николаевна
Мать ребёнка: Беляева Иулиания Афанасьевна
Смерть
Неизвестно