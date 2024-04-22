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Титов Анкидин Андреев

Место рождения

Кремлево, Скопинский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

1739

Пол

Мужской

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1739

Отец: Пронин Андрей Климентивич

Мать: Пронина Агафья Дорофеевна

Кремлево, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
17.01.1756

Жена: Титова Авдотья (Евдокия) Тимофеевна

Рождение ребёнка
1759

Дочь: Титова Дарья Анкидиновна

Мать ребёнка: Титова Авдотья (Евдокия) Тимофеевна

Кремлево, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
К переписи 1782 выдана замуж в село Жернавки
Рождение ребёнка
1760

Дочь: Титова Василиса Анкидиновна

Мать ребёнка: Титова Авдотья (Евдокия) Тимофеевна

Рождение ребёнка
1768

Сын: Титов Тит Кудинов (Анкидинов)

Мать ребёнка: Титова Авдотья (Евдокия) Тимофеевна

Кремлево, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
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