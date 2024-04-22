Титов Анкидин Андреев
Место рождения
Дата рождения1739
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1739
Бракосочетание
17.01.1756
Рождение ребёнка
1759
Дочь: Титова Дарья Анкидиновна
Мать ребёнка: Титова Авдотья (Евдокия) Тимофеевна
К переписи 1782 выдана замуж в село Жернавки
Рождение ребёнка
1760
Дочь: Титова Василиса Анкидиновна
Мать ребёнка: Титова Авдотья (Евдокия) Тимофеевна
Рождение ребёнка
1768
Сын: Титов Тит Кудинов (Анкидинов)
Мать ребёнка: Титова Авдотья (Евдокия) Тимофеевна