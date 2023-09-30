Гиматдинов Эмиль Альфритович
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.03.1989
Дата смерти30.09.2023
ПолМужской
Отец
Скрыто настройками приватности
Мать
Скрыто настройками приватности
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.03.1989
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Место жительства
Неизвестно
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
30.09.2023