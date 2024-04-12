Архипова Сорокина Виктория Леонидовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Архипова Сорокина Виктория Леонидовна

Место рождения

Корсаков, Корсаковский, Сахалинская область

Дата рождения

1968

Пол

Женский

Добавил:

ТХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1968

Отец: Архипов Леонид Иванович

Мать: Худякова Архипова Евдокия Афанасьевна

Корсаков, Корсаковский, Сахалинская область
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