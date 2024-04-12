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Архипова Сорокина Виктория Леонидовна
Архипова Сорокина Виктория Леонидовна
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Древо
Место рождения
Корсаков
, Корсаковский, Сахалинская область
Дата рождения
1968
Пол
Женский
Отец
Архипов Леонид Иванович
1937 г.р.
Мать
Худякова Архипова Евдокия Афанасьевна
1938 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ТХ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1968
Отец:
Архипов Леонид Иванович
Мать:
Худякова Архипова Евдокия Афанасьевна
Корсаков
, Корсаковский, Сахалинская область
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