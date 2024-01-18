Куклинова Мария Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Куклинова Мария Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1877 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
27.09.1900 ст.

Муж: Куклинов Сергей Степанович

Рождение ребёнка
1901

Сын: Куклинов Иван Сергеевич

Отец ребёнка: Куклинов Сергей Степанович

Рождение ребёнка
1904 ст.

Сын: Куклинов Георгий Сергеевич

Отец ребёнка: Куклинов Сергей Степанович

Рождение ребёнка
1906

Дочь: Вера Сергеевна

Отец ребёнка: Куклинов Сергей Степанович

Рождение ребёнка
29.12.1912 ст.

Сын: Куклинов Василий Сергеевич

Отец ребёнка: Куклинов Сергей Степанович

Рождение ребёнка
17.09.1915 ст.

Сын: Куклинов Сергей Сергеевич

Отец ребёнка: Куклинов Сергей Степанович

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