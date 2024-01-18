Куклинова Мария Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1877 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
27.09.1900 ст.
Рождение ребёнка
1901
Отец ребёнка: Куклинов Сергей Степанович
Рождение ребёнка
1904 ст.
Сын: Куклинов Георгий Сергеевич
Отец ребёнка: Куклинов Сергей Степанович
Рождение ребёнка
1906
Дочь: Вера Сергеевна
Отец ребёнка: Куклинов Сергей Степанович
Рождение ребёнка
29.12.1912 ст.
Сын: Куклинов Василий Сергеевич
Отец ребёнка: Куклинов Сергей Степанович
Рождение ребёнка
17.09.1915 ст.
Сын: Куклинов Сергей Сергеевич
Отец ребёнка: Куклинов Сергей Степанович