Бастрыкина Ксения Яковлевна
Место рождения
Дата рождения1733
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1733
Рождение ребёнка
1755
Сын: Бастрыкин (рекрут С 1771) Захар Андреевич
Отец ребёнка: Бастрыкин Андрей Андреевич
Рождение ребёнка
1759
Сын: Бастрыкин Гавриил Андреевич
Отец ребёнка: Бастрыкин Андрей Андреевич
Рождение ребёнка
1762
Дочь: Ульяна Андреевна
Отец ребёнка: Бастрыкин Андрей Андреевич
Рождение ребёнка
1765
Дочь: Анастасия Андреевна
Отец ребёнка: Бастрыкин Андрей Андреевич
Рождение ребёнка
1768
Отец ребёнка: Бастрыкин Андрей Андреевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно