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Бастрыкина Ксения Яковлевна

Место рождения

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

1733

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1733

Отец: не указан

Мать: не указана

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1755

Сын: Бастрыкин (рекрут С 1771) Захар Андреевич

Отец ребёнка: Бастрыкин Андрей Андреевич

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1759

Сын: Бастрыкин Гавриил Андреевич

Отец ребёнка: Бастрыкин Андрей Андреевич

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1762

Дочь: Ульяна Андреевна

Отец ребёнка: Бастрыкин Андрей Андреевич

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1765

Дочь: Анастасия Андреевна

Отец ребёнка: Бастрыкин Андрей Андреевич

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1768

Сын: Бастрыкин Иван Андреевич

Отец ребёнка: Бастрыкин Андрей Андреевич

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бастрыкин Андрей Андреевич

Смерть
Неизвестно
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