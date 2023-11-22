Притула Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Притула Иван

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Притула Денис

Мать: не указана

Рождение ребёнка
30.08.1939

Сын: Притула Иван

Мать ребёнка: не указана

Украина
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Притула Григорий

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гадкова Мария

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Вера

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Притула Анатолий

Мать ребёнка: ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: ?

Смерть
Неизвестно
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