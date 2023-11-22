Притула Иван
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Притула Денис
Рождение ребёнка
30.08.1939
Сын: Притула Иван
Украина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Притула Григорий
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гадкова Мария
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Притула Анатолий
Мать ребёнка: ?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: ?
Смерть
Неизвестно