Батов Владимир — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Батов Владимир

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Батова) Ольга Владимировна

Мать ребёнка: Батова (Горынцева) Нина Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Батов Анатолий Владимирович

Мать ребёнка: Батова (Горынцева) Нина Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Батова (Горынцева) Нина Петровна

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