Батов Владимир
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Батова) Ольга Владимировна
Мать ребёнка: Батова (Горынцева) Нина Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Батов Анатолий Владимирович
Мать ребёнка: Батова (Горынцева) Нина Петровна
Бракосочетание
Неизвестно