Матовникова (Камынина) Елена Филипповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Матовникова (Камынина) Елена Филипповна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

?.05.1909

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.05.1909

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
23.11.1930

Дочь: Сучкова Раиса Федоровна

Отец ребёнка: Матовников Федор Трофимович

Мордовка, Петровский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
17.11.1934

Дочь: Матовникова Лидия Федоровна

Отец ребёнка: Матовников Федор Трофимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Матовников Леонид Федорович

Отец ребёнка: Матовников Федор Трофимович

Смерть
Неизвестно
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