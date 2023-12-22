Матовникова (Камынина) Елена Филипповна
Место рожденияНе указано
Дата рождения?.05.1909
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
23.11.1930
Дочь: Сучкова Раиса Федоровна
Отец ребёнка: Матовников Федор Трофимович
Мордовка, Петровский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
17.11.1934
Дочь: Матовникова Лидия Федоровна
Отец ребёнка: Матовников Федор Трофимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Матовников Леонид Федорович
Отец ребёнка: Матовников Федор Трофимович
Смерть
Неизвестно