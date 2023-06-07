Новикова (Блинцова) Тамара Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1927
Дата смерти16.02.1984
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1927
Отец: Блинцов Василий
Мать: Блинцова 1
Рождение ребёнка
01.08.1948
Сын: Новиков Владимир Леонидович
Отец ребёнка: Новиков Леонид Иванович
Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Новиков Николай Леонидович
Отец ребёнка: Новиков Леонид Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
16.02.1984