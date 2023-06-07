Новикова (Блинцова) Тамара Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Новикова (Блинцова) Тамара Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1927

Дата смерти

16.02.1984

Пол

Женский

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1927

Отец: Блинцов Василий

Мать: Блинцова 1

Рождение ребёнка
01.08.1948

Сын: Новиков Владимир Леонидович

Отец ребёнка: Новиков Леонид Иванович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Новиков Николай Леонидович

Отец ребёнка: Новиков Леонид Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Новиков Леонид Иванович

Смерть
16.02.1984
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