Маевский Сергей Юрьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Юрий Маевский
Мать: Галина Маевская
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Соколова (Маевская) Маргарита Сергеевна
Мать ребёнка: Маевская (Столярчук) Людмила Викторовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Маевская Татьяна Викторовна
Мать ребёнка: Маевская (Столярчук) Людмила Викторовна
Рождение ребёнка
14.10.1983
Дочь: Маевская Ольга Сергеевна
Мать ребёнка: Маевская (Столярчук) Людмила Викторовна