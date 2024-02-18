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Журба Иаков Григорьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.01.1886 ст.

Сын: Журба Максим Иаковлевич

Мать ребёнка: Журба Соломония Евфимиевна

Лихолеты, Черкаська область
Рождение ребёнка
20.11.1887 ст.

Дочь: Журба Лукия Иаковлевна

Мать ребёнка: Журба Соломония Евфимиевна

Лихолеты, Черкаська область
Рождение ребёнка
04.04.1889 ст.

Сын: Журба Платон Иаковлевич

Мать ребёнка: Журба Соломония Евфимиевна

Лихолеты, Черкаська область
Рождение ребёнка
02.04.1891 ст.

Сын: Журба Никита Иаковлевич

Мать ребёнка: Журба Соломония Евфимиевна

Лихолеты, Черкаська область
Рождение ребёнка
23.11.1893 ст.

Сын: Журба Петр Иаковлевич

Мать ребёнка: Журба Соломония Евфимиевна

Лихолеты, Черкаська область
27.03.1930 выдано свидетельство о рождении
Рождение ребёнка
14.01.1896 ст.

Дочь: Журба Татиана Иаковлевна

Мать ребёнка: Журба Соломония Евфимиевна

Лихолеты, Черкаська область
13.03.1950 выдано свидетельство о рождении.
Рождение ребёнка
18.01.1898 ст.

Сын: Журба Афанасий Иаковлевич

Мать ребёнка: Журба Соломония Евфимиевна

Лихолеты, Черкаська область
Рождение ребёнка
06.07.1900 ст.

Сын: Журба Прокопий Иаковлевич

Мать ребёнка: Журба Соломония Евфимиевна

Лихолеты, Черкаська область
Рождение ребёнка
09.01.1902 ст.

Сын: Журба Григорий Иаковлевич

Мать ребёнка: Журба Соломония Евфимиевна

Лихолеты, Черкаська область
Рождение ребёнка
09.01.1902 ст.

Сын: Журба Филипп Иаковлевич

Мать ребёнка: Журба Соломония Евфимиевна

Лихолеты, Черкаська область
Близнец Григория
Рождение ребёнка
03.10.1904 ст.

Дочь: Журба Харитина Иаковлевна

Мать ребёнка: Журба Соломония Евфимиевна

Лихолеты, Черкаська область
Смерть
Неизвестно

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