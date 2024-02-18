Журба Иаков Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
20.01.1886 ст.
Мать ребёнка: Журба Соломония Евфимиевна
Рождение ребёнка
20.11.1887 ст.
Дочь: Журба Лукия Иаковлевна
Мать ребёнка: Журба Соломония Евфимиевна
Рождение ребёнка
04.04.1889 ст.
Мать ребёнка: Журба Соломония Евфимиевна
Рождение ребёнка
02.04.1891 ст.
Мать ребёнка: Журба Соломония Евфимиевна
Рождение ребёнка
23.11.1893 ст.
Мать ребёнка: Журба Соломония Евфимиевна
27.03.1930 выдано свидетельство о рождении
Рождение ребёнка
14.01.1896 ст.
Дочь: Журба Татиана Иаковлевна
Мать ребёнка: Журба Соломония Евфимиевна
13.03.1950 выдано свидетельство о рождении.
Рождение ребёнка
18.01.1898 ст.
Сын: Журба Афанасий Иаковлевич
Мать ребёнка: Журба Соломония Евфимиевна
Рождение ребёнка
06.07.1900 ст.
Сын: Журба Прокопий Иаковлевич
Мать ребёнка: Журба Соломония Евфимиевна
Рождение ребёнка
09.01.1902 ст.
Сын: Журба Григорий Иаковлевич
Мать ребёнка: Журба Соломония Евфимиевна
Рождение ребёнка
09.01.1902 ст.
Мать ребёнка: Журба Соломония Евфимиевна
Близнец Григория
Рождение ребёнка
03.10.1904 ст.
Дочь: Журба Харитина Иаковлевна
Мать ребёнка: Журба Соломония Евфимиевна
Смерть
Неизвестно