Казакова (Попова) Матрона Егоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1813
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
д.Пизя
Бракосочетание
27.01.1828
Рождение ребёнка
01.08.1831
Дочь: (Казакова) Соломия Яковлевна
Отец ребёнка: Казаков Яков Сидорович
Рождение ребёнка
15.11.1836
Рождение ребёнка
01.08.1840
Рождение ребёнка
1842
Рождение ребёнка
16.02.1844
Рождение ребёнка
20.05.1846
Дочь: Казакова (Казакова) Елена Яковлевна
Отец ребёнка: Казаков Яков Сидорович
Рождение ребёнка
20.05.1846
Отец ребёнка: Казаков Яков Сидорович
Рождение ребёнка
Между 1848 и 1855
Отец ребёнка: Казаков Яков Сидорович
Рождение ребёнка
12.08.1850
Отец ребёнка: Казаков Яков Сидорович
Рождение ребёнка
09.09.1851
Рождение ребёнка
25.07.1854
Дочь: (Казакова) Параскева Яковлевна
Отец ребёнка: Казаков Яков Сидорович
Рождение ребёнка
25.07.1854
Сын: Казаков Николай Яковлевич
Отец ребёнка: Казаков Яков Сидорович
Рождение ребёнка
27.10.1856
Дочь: (Казакова) Параскева Яковлевна
Отец ребёнка: Казаков Яков Сидорович
Рождение ребёнка
24.09.1858
Смерть
Неизвестно