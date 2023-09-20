Казакова (Попова) Матрона Егоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Казакова (Попова) Матрона Егоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1813

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1811 г.р.

Дети

1831 г.р.
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1846 г.р.

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
д.Пизя
Бракосочетание
27.01.1828

Муж: Казаков Яков Сидорович

Рождение ребёнка
01.08.1831

Дочь: (Казакова) Соломия Яковлевна

Отец ребёнка: Казаков Яков Сидорович

Рождение ребёнка
15.11.1836

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Казаков Яков Сидорович

Рождение ребёнка
01.08.1840

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Казаков Яков Сидорович

Рождение ребёнка
1842

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Казаков Яков Сидорович

Рождение ребёнка
16.02.1844

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Казаков Яков Сидорович

Рождение ребёнка
20.05.1846

Дочь: Казакова (Казакова) Елена Яковлевна

Отец ребёнка: Казаков Яков Сидорович

Рождение ребёнка
20.05.1846

Сын: Казаков Федор Яковлевич

Отец ребёнка: Казаков Яков Сидорович

Рождение ребёнка
Между 1848 и 1855

Сын: Казаков Иван Яковлевич

Отец ребёнка: Казаков Яков Сидорович

Рождение ребёнка
12.08.1850

Сын: Казаков Павел Яковлевич

Отец ребёнка: Казаков Яков Сидорович

Рождение ребёнка
09.09.1851

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Казаков Яков Сидорович

Рождение ребёнка
25.07.1854

Дочь: (Казакова) Параскева Яковлевна

Отец ребёнка: Казаков Яков Сидорович

Рождение ребёнка
25.07.1854

Сын: Казаков Николай Яковлевич

Отец ребёнка: Казаков Яков Сидорович

Рождение ребёнка
27.10.1856

Дочь: (Казакова) Параскева Яковлевна

Отец ребёнка: Казаков Яков Сидорович

Рождение ребёнка
24.09.1858

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Казаков Яков Сидорович

Смерть
Неизвестно

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