Давыдова Рима Аркадьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Давыдова Рима Аркадьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.05.1923

Дата смерти

15.02.2020

Пол

Женский

Добавил:

КС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.05.1923

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
11.01.1963

Дочь: Радченко (Давыдова) Галина Владимировна

Отец ребёнка: Давыдов Владимир

Рождение ребёнка
31.10.1966

Дочь: Давыдова Ирина Владимировна

Отец ребёнка: Давыдов Владимир

Смерть
15.02.2020
Заскочиха, город Бор, Нижегородская область

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