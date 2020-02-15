Давыдова Рима Аркадьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.05.1923
Дата смерти15.02.2020
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.05.1923
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
11.01.1963
Дочь: Радченко (Давыдова) Галина Владимировна
Отец ребёнка: Давыдов Владимир
Рождение ребёнка
31.10.1966
Дочь: Давыдова Ирина Владимировна
Отец ребёнка: Давыдов Владимир
Смерть
15.02.2020
Заскочиха, город Бор, Нижегородская область