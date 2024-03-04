Куделина Елена Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рождения31.12.1973
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.12.1973
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
16.07.1997
Дочь: Попова (Куделина) Кристина Дмитриевна
Отец ребёнка: Куделин Дмитрий Владимирович
Рождение ребёнка
25.06.2006
Сын: Куделин Андрей Дмитриевич
Отец ребёнка: Куделин Дмитрий Владимирович