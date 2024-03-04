Куделина Елена Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Куделина Елена Владимировна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

31.12.1973

Пол

Женский

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.12.1973

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Куделин Дмитрий Владимирович

Рождение ребёнка
16.07.1997

Дочь: Попова (Куделина) Кристина Дмитриевна

Отец ребёнка: Куделин Дмитрий Владимирович

Рождение ребёнка
25.06.2006

Сын: Куделин Андрей Дмитриевич

Отец ребёнка: Куделин Дмитрий Владимирович

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