Петлина (Овчинникова) Зиновия Анисимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1882
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882
Отец: Овчинников Анисим
Мать: (Овчинникова) ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Липкина (Петлина) Анастасия Терентьевна
Отец ребёнка: Петлин Терентий Иванович
Бракосочетание
31.01.1900
Рождение ребёнка
1902
Отец ребёнка: Петлин Терентий Иванович
Рождение ребёнка
1914
Сын: Петлин Андрей Терентьевич
Отец ребёнка: Петлин Терентий Иванович
Смерть
Неизвестно