Петлина (Овчинникова) Зиновия Анисимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПетлина (Овчинникова) Зиновия Анисимовна

Петлина (Овчинникова) Зиновия Анисимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1882

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

К
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882

Отец: Овчинников Анисим

Мать: (Овчинникова) ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Липкина (Петлина) Анастасия Терентьевна

Отец ребёнка: Петлин Терентий Иванович

Бракосочетание
31.01.1900

Муж: Петлин Терентий Иванович

Рождение ребёнка
1902

Сын: Петлин Пётр Терентьевич

Отец ребёнка: Петлин Терентий Иванович

Рождение ребёнка
1914

Сын: Петлин Андрей Терентьевич

Отец ребёнка: Петлин Терентий Иванович

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.