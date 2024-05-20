Бачурин Павел Владимирович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
20.05.2005
Дочь: Бачурина Анна Павловна
Мать ребёнка: Бачурина (Боровская) Виктория Витальевна
Рождение ребёнка
17.01.2019
Дочь: Бачурина Екатерина Павловна
Мать ребёнка: Бачурина (Боровская) Виктория Витальевна