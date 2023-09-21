Бишоф Юлиус — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бишоф Юлиус

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1905

Дата смерти

1941

Пол

Мужской

Отец

1869 г.р.

Мать

Скрыто настройками приватности

Дети

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Добавил:

ЮН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905

Отец: Bischoff Philipp

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Бишоф (Вагнер) Ева

Рождение ребёнка
08.05.1933

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Бишоф (Вагнер) Ева

Рождение ребёнка
27.12.1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Бишоф (Вагнер) Ева

Смерть
1941
Причина смерти: Естественная смерть/ смерть от старости

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