Бишоф Юлиус
Место рожденияНе указано
Дата рождения1905
Дата смерти1941
ПолМужской
Отец
Мать
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905
Отец: Bischoff Philipp
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
08.05.1933
Рождение ребёнка
27.12.1940
Смерть
1941
Причина смерти: Естественная смерть/ смерть от старости