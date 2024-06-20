Федореева Анна Екимовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Федореев Еким Веденистович
Мать: Федореева Марья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Южаков Иван Сысоевич
Отец ребёнка: Южаков Сысой
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Южакова Прасковья Сысоевна
Отец ребёнка: Южаков Сысой
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Южаков Сысой
Смерть
Неизвестно