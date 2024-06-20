Федореева Анна Екимовна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Федореева Анна Екимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Федореев Еким Веденистович

Мать: Федореева Марья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Южаков Иван Сысоевич

Отец ребёнка: Южаков Сысой

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Южакова Прасковья Сысоевна

Отец ребёнка: Южаков Сысой

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Южаков Сысой

Смерть
Неизвестно

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