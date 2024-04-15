Акимов Василий Тимофеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1831
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831
Отец: Акимов Тимофей
Место жительства
После 31.12.1856
Костылева, Юдинская волость, Каинский уезд
По предписанию хозяйственного отделенияТобольской казенной палаты от 31.12.1856 за №17828 перечислены сей же волости д. Костылеву (из Редкой)
Место жительства
До 31.12.1856
По предписанию хозяйственного отделенияТобольской казенной палаты от 31.12.1856 за №17828 перечислены сей же волости д. Костылеву
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно