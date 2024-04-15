Акимов Василий Тимофеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Акимов Василий Тимофеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1831

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831

Отец: Акимов Тимофей

Мать: не указана

Место жительства
После 31.12.1856
Костылева, Юдинская волость, Каинский уезд
По предписанию хозяйственного отделенияТобольской казенной палаты от 31.12.1856 за №17828 перечислены сей же волости д. Костылеву (из Редкой)
Место жительства
До 31.12.1856
Редкая, Юдинская волость, Каинский уезд
По предписанию хозяйственного отделенияТобольской казенной палаты от 31.12.1856 за №17828 перечислены сей же волости д. Костылеву
Место жительства
Неизвестно
Редкая, Юдинская волость, Каинский уезд
Смерть
Неизвестно
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