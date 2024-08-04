Подопригора Трофимова Ольга Трофимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1911
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1911
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Подопригора Анастасия Федоровна
Отец ребёнка: Подопригора Федор Трофимович
Рождение ребёнка
1922
Сын: Подопригора Александр Федорович
Отец ребёнка: Подопригора Федор Трофимович
Рождение ребёнка
01.06.1929
Сын: Подопригора Тарас Федорович
Отец ребёнка: Подопригора Федор Трофимович