Подопригора Трофимова Ольга Трофимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Подопригора Трофимова Ольга Трофимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1911

Пол

Женский

Добавил:

ак
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1911

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Подопригора Анастасия Федоровна

Отец ребёнка: Подопригора Федор Трофимович

Рождение ребёнка
1922

Сын: Подопригора Александр Федорович

Отец ребёнка: Подопригора Федор Трофимович

Рождение ребёнка
01.06.1929

Сын: Подопригора Тарас Федорович

Отец ребёнка: Подопригора Федор Трофимович

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