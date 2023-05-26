Китаевский Пётр Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКитаевский Пётр Павлович

Китаевский Пётр Павлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1829

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1829

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
09.09.1865

Сын: Китаевский Иосиф Петрович

Мать ребёнка: Китаевская (Гродзкая) Альбертина Цыприяновна

"Беларусь, Гродно Метрические Книги, 1649-1915", database, FamilySearch (https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:6VPP-9PCF : 5 January 2023), Петр Китаевский in entry for Юзеф Китаевский, 1865.
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.