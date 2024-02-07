Сафронова (Пострелова) Зинаида Захаровна
Место рожденияс.Средние Тимерсяны, Цильнинский район, Ульяновская
Дата рождения16.06.1949
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.06.1949
с.Средние Тимерсяны, Цильнинский район, Ульяновская
Бракосочетание
1968
с.Средние Тимерсяны, Цильнинский район, Ульяновская
Рождение ребёнка
27.03.1970
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Сафронов Николай Федорович
Ульяновск
Рождение ребёнка
03.02.1972
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Сафронов Николай Федорович
с.Нижние Тимерсяны, Цильнинский район, Ульяновская область