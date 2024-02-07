Сафронова (Пострелова) Зинаида Захаровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сафронова (Пострелова) Зинаида Захаровна

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Место рождения

с.Средние Тимерсяны, Цильнинский район, Ульяновская

Дата рождения

16.06.1949

Пол

Женский

Отец

1912 г.р.

Мать

1914 г.р.

Муж

1941 г.р.

Дети

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Добавил:

АО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.06.1949

Отец: Пострелова Захар Никитич

Мать: Пострелова Евдокия Николаевна

с.Средние Тимерсяны, Цильнинский район, Ульяновская
Бракосочетание
1968

Муж: Сафронов Николай Федорович

с.Средние Тимерсяны, Цильнинский район, Ульяновская
Рождение ребёнка
27.03.1970

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сафронов Николай Федорович

Ульяновск
Рождение ребёнка
03.02.1972

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сафронов Николай Федорович

с.Нижние Тимерсяны, Цильнинский район, Ульяновская область

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