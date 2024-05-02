Цыплова Мария Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.07.1927
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.07.1927
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Цыплова) Татьяна Викторовна
Отец ребёнка: Цыплов Виктор Александрович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
08.10.1956
Дочь: (Цыплова) Нина Викторовна
Отец ребёнка: Цыплов Виктор Александрович