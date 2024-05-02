Цыплова Мария Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Цыплова Мария Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.07.1927

Пол

Женский

Добавил:

СТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.07.1927

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Цыплова) Татьяна Викторовна

Отец ребёнка: Цыплов Виктор Александрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Цыплов Виктор Александрович

Рождение ребёнка
08.10.1956

Дочь: (Цыплова) Нина Викторовна

Отец ребёнка: Цыплов Виктор Александрович

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