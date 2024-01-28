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Улезьков Алексей Яковлевич

Место рождения

Ширяево, Калачеевский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

1813

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813

Отец: Улезьков Яков Дмитриевич

Мать: Улезькова Анна

Ширяево, Калачеевский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Улезькова Ирина Андреевна

Упоминание
Неизвестно
Ф. И-18. Оп. 1. Д. 257. Ревизская сказка (1835) | Л. 603об
Упоминание
Неизвестно
И-18. Оп. 1. Д. 546. Ревизская сказка по слободе Ширяевой (1858) | Л. 1040 об. (И-0018_0001_00546_И18_1_546_0916.jpg)
Рождение ребёнка
08.11.1843 ст.

Сын: Улезьков Михаил Алексеевич

Мать ребёнка: Улезькова Ирина Андреевна

Рождение ребёнка
26.03.1847 ст.

Сын: Улезьков Ипатий Алексеевич

Мать ребёнка: Улезькова Ирина Андреевна

Рождение ребёнка
1850

Дочь: (Улезькова) Александра Алексеевна

Мать ребёнка: Улезькова Ирина Андреевна

Рождение ребёнка
1853

Дочь: (Улезькова) Марфа Алексеевна

Мать ребёнка: Улезькова Ирина Андреевна

Рождение ребёнка
1857

Дочь: (Улезькова) Матрена Алексеевна

Мать ребёнка: Улезькова Ирина Андреевна

Смерть
Неизвестно

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