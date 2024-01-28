Улезьков Алексей Яковлевич
Место рождения
Дата рождения1813
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813
Отец: Улезьков Яков Дмитриевич
Мать: Улезькова Анна
Бракосочетание
Неизвестно
Упоминание
Неизвестно
Ф. И-18. Оп. 1. Д. 257. Ревизская сказка (1835) | Л. 603об
Упоминание
Неизвестно
И-18. Оп. 1. Д. 546. Ревизская сказка по слободе Ширяевой (1858) | Л. 1040 об. (И-0018_0001_00546_И18_1_546_0916.jpg)
Рождение ребёнка
08.11.1843 ст.
Сын: Улезьков Михаил Алексеевич
Мать ребёнка: Улезькова Ирина Андреевна
Рождение ребёнка
26.03.1847 ст.
Сын: Улезьков Ипатий Алексеевич
Мать ребёнка: Улезькова Ирина Андреевна
Рождение ребёнка
1850
Дочь: (Улезькова) Александра Алексеевна
Мать ребёнка: Улезькова Ирина Андреевна
Рождение ребёнка
1853
Дочь: (Улезькова) Марфа Алексеевна
Мать ребёнка: Улезькова Ирина Андреевна
Рождение ребёнка
1857
Дочь: (Улезькова) Матрена Алексеевна
Мать ребёнка: Улезькова Ирина Андреевна
Смерть
Неизвестно