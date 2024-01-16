Цветкова (Смирнова) Александра Антоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Цветкова (Смирнова) Александра Антоновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.05.1895

Дата смерти

29.01.1979

Пол

Женский

Добавил:

СЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.05.1895

Отец: Сергеев Антон

Мать: Смирнова Матрена

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Цветков Василий Павлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Малыгино, Коробинская волость, Зубцовский уезд
Рождение ребёнка
01.05.1935

Дочь: Прошина (Сергеева) Зоя Васильевна

Отец ребёнка: Сергеев Василий

Воймирово, Бубновская волость, Зубцовский уезд
Смерть
29.01.1979

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