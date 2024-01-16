Цветкова (Смирнова) Александра Антоновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.05.1895
Дата смерти29.01.1979
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.05.1895
Отец: Сергеев Антон
Мать: Смирнова Матрена
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Малыгино, Коробинская волость, Зубцовский уезд
Рождение ребёнка
01.05.1935
Дочь: Прошина (Сергеева) Зоя Васильевна
Отец ребёнка: Сергеев Василий
Воймирово, Бубновская волость, Зубцовский уезд
Смерть
29.01.1979