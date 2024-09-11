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Пучкова Евгения Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пучков Кондратий Дмитриевич

Рождение ребёнка
15.03.1880 ст.

Дочь: (Пучкова) Александра Кондратовна

Отец ребёнка: Пучков Кондратий Дмитриевич

Сенной, город Михайловка, Волгоградская область
Рождение ребёнка
1884

Сын: Пучков Михаил Кондратович

Отец ребёнка: Пучков Кондратий Дмитриевич

Сенной, город Михайловка, Волгоградская область
Рождение ребёнка
14.09.1886 ст.

Сын: Пучков Дмитрий Кондратович

Отец ребёнка: Пучков Кондратий Дмитриевич

Рождение ребёнка
20.09.1888 ст.

Сын: Пучков Иван Кондратович

Отец ребёнка: Пучков Кондратий Дмитриевич

Сенной, город Михайловка, Волгоградская область
Рождение ребёнка
01.04.1891 ст.

Сын: Пучков Василий Кондратович

Отец ребёнка: Пучков Кондратий Дмитриевич

Сенной, город Михайловка, Волгоградская область
Рождение ребёнка
08.07.1896 ст.

Сын: Пучков Антон Кондратович

Отец ребёнка: Пучков Кондратий Дмитриевич

Сенной, город Михайловка, Волгоградская область
Рождение ребёнка
06.07.1898 ст.

Сын: Пучков Прокопий Кондратович

Отец ребёнка: Пучков Кондратий Дмитриевич

Сенной, город Михайловка, Волгоградская область
Рождение ребёнка
09.02.1901 ст.

Дочь: (Пучкова) Раиса Кондратовна

Отец ребёнка: Пучков Кондратий Дмитриевич

Сенной, город Михайловка, Волгоградская область
Рождение ребёнка
03.03.1905 ст.

Сын: Пучков Арсентий Кондратович

Отец ребёнка: Пучков Кондратий Дмитриевич

Сенной, город Михайловка, Волгоградская область
Смерть
Неизвестно

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