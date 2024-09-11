Пучкова Евгения Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
15.03.1880 ст.
Дочь: (Пучкова) Александра Кондратовна
Отец ребёнка: Пучков Кондратий Дмитриевич
Рождение ребёнка
1884
Сын: Пучков Михаил Кондратович
Отец ребёнка: Пучков Кондратий Дмитриевич
Рождение ребёнка
14.09.1886 ст.
Сын: Пучков Дмитрий Кондратович
Отец ребёнка: Пучков Кондратий Дмитриевич
Рождение ребёнка
20.09.1888 ст.
Отец ребёнка: Пучков Кондратий Дмитриевич
Рождение ребёнка
01.04.1891 ст.
Сын: Пучков Василий Кондратович
Отец ребёнка: Пучков Кондратий Дмитриевич
Рождение ребёнка
08.07.1896 ст.
Отец ребёнка: Пучков Кондратий Дмитриевич
Рождение ребёнка
06.07.1898 ст.
Сын: Пучков Прокопий Кондратович
Отец ребёнка: Пучков Кондратий Дмитриевич
Рождение ребёнка
09.02.1901 ст.
Дочь: (Пучкова) Раиса Кондратовна
Отец ребёнка: Пучков Кондратий Дмитриевич
Рождение ребёнка
03.03.1905 ст.
Сын: Пучков Арсентий Кондратович
Отец ребёнка: Пучков Кондратий Дмитриевич
Смерть
Неизвестно