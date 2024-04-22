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Вьялкин Николай Прокопьевич

Место рождения

Осташевская, Коношский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

1921

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1921

Отец: Вьялкин Прокопий Петрович

Мать: Вьялкина Ульяна Ивановна

Осташевская, Коношский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
20.01.1955

Сын: Вьялкин Николай Николаевич

Мать ребёнка: Вьялкина Ия Васильевна

Коноша, Коношский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Зоя Николаевна

Мать ребёнка: Вьялкина Ия Васильевна

Коноша, Коношский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Галина Николаевна

Мать ребёнка: Вьялкина Ия Васильевна

Коноша, Коношский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Вьялкин Владимир Николаевич

Мать ребёнка: Вьялкина Ия Васильевна

Коноша, Коношский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Вьялкина Ия Васильевна

Работа или профессия
Неизвестно
бухгалтер (Коноша)
Смерть
Неизвестно
Коноша, Коношский муниципальный район, Архангельская область
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