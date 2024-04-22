Вьялкин Николай Прокопьевич
Место рождения
Дата рождения1921
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1921
Рождение ребёнка
20.01.1955
Сын: Вьялкин Николай Николаевич
Мать ребёнка: Вьялкина Ия Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Зоя Николаевна
Мать ребёнка: Вьялкина Ия Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Галина Николаевна
Мать ребёнка: Вьялкина Ия Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Вьялкин Владимир Николаевич
Мать ребёнка: Вьялкина Ия Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Вьялкина Ия Васильевна
Работа или профессия
Неизвестно
бухгалтер (Коноша)
Смерть
Неизвестно