Печников Михаил Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПечников Михаил Андреевич

Печников Михаил Андреевич

Место рождения

Варваренки, Тарусский муниципальный район, Калужская область

Дата рождения

28.10.1916

Дата смерти

06.08.2004

Пол

Мужской

Добавил:

ИД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.10.1916

Отец: Печников Андрей Родионович

Мать: Печникова Александра Яковлевна

Варваренки, Тарусский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
?.03.1943

Дочь: Левченко Антонина Михайловна

Мать ребёнка: Печникова Вера Павловна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
29.08.1945

Сын: Печников Анатолий Михайлович

Мать ребёнка: Печникова Вера Павловна

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Печникова Вера Павловна

Место жительства
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
06.08.2004
Москва, город федерального значения Москва
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close