Печников Михаил Андреевич
Место рождения
Дата рождения28.10.1916
Дата смерти06.08.2004
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.10.1916
Рождение ребёнка
?.03.1943
Дочь: Левченко Антонина Михайловна
Мать ребёнка: Печникова Вера Павловна
Рождение ребёнка
29.08.1945
Сын: Печников Анатолий Михайлович
Мать ребёнка: Печникова Вера Павловна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Печникова Вера Павловна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
06.08.2004