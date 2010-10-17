Грицкова (Порфиненко) Екатерина
Место рожденияБелово, Россия
Дата рождения04.02.1949
Дата смерти17.10.2010
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
1969
Муж: Грицков Геннадий
Алма-Ата, Казахстан
Рождение ребёнка
30.03.1970
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Грицков Геннадий
Белово, Россия
Смерть
17.10.2010
Москва, Россия
Похороны
Неизвестно
Ракитки, Москва