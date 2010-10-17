Грицкова (Порфиненко) Екатерина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Грицкова (Порфиненко) Екатерина

Место рождения

Белово, Россия

Дата рождения

04.02.1949

Дата смерти

17.10.2010

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1945 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.02.1949

Отец: не указан

Мать: не указана

Белово, Россия
Бракосочетание
1969

Муж: Грицков Геннадий

Алма-Ата, Казахстан
Рождение ребёнка
30.03.1970

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Грицков Геннадий

Белово, Россия
Смерть
17.10.2010
Москва, Россия
Похороны
Неизвестно
Ракитки, Москва
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