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Лопатина Анастасия Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1972

Дата смерти

1947

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1894

Сын: Лопатин Иона Фокеевич

Отец ребёнка: Лопатин Фокей (Фока) Михайлович

Рождение ребёнка
1896

Дочь: Лопатина Устинья Фокеевна

Отец ребёнка: Лопатин Фокей (Фока) Михайлович

Рождение ребёнка
1899

Дочь: Лопатина Наталья Фокеевна

Отец ребёнка: Лопатин Фокей (Фока) Михайлович

Рождение ребёнка
01.02.1899

Сын: Лопатин Семен Фокеевич

Отец ребёнка: Лопатин Фокей (Фока) Михайлович

Бадьярово, Шарканский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1901

Сын: Лопатин Гавриил Фокеевич

Отец ребёнка: Лопатин Фокей (Фока) Михайлович

Рождение ребёнка
1906

Сын: Лопатин Григорий Фокеевич

Отец ребёнка: Лопатин Фокей (Фока) Михайлович

Рождение ребёнка
1909

Сын: Лопатин Иван Фокеевич

Отец ребёнка: Лопатин Фокей (Фока) Михайлович

Рождение ребёнка
1912

Дочь: Лопатина Надежда Фокеевна

Отец ребёнка: Лопатин Фокей (Фока) Михайлович

Смерть
1947
Рождение
1972

Отец: Лопатин Алексей Гаврилович

Мать: не указана

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