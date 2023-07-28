Лопатина Анастасия Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1972
Дата смерти1947
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1894
Отец ребёнка: Лопатин Фокей (Фока) Михайлович
Рождение ребёнка
1896
Дочь: Лопатина Устинья Фокеевна
Отец ребёнка: Лопатин Фокей (Фока) Михайлович
Рождение ребёнка
1899
Дочь: Лопатина Наталья Фокеевна
Отец ребёнка: Лопатин Фокей (Фока) Михайлович
Рождение ребёнка
01.02.1899
Отец ребёнка: Лопатин Фокей (Фока) Михайлович
Бадьярово, Шарканский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1901
Отец ребёнка: Лопатин Фокей (Фока) Михайлович
Рождение ребёнка
1906
Сын: Лопатин Григорий Фокеевич
Отец ребёнка: Лопатин Фокей (Фока) Михайлович
Рождение ребёнка
1909
Отец ребёнка: Лопатин Фокей (Фока) Михайлович
Рождение ребёнка
1912
Дочь: Лопатина Надежда Фокеевна
Отец ребёнка: Лопатин Фокей (Фока) Михайлович
Смерть
1947
Рождение
1972
Отец: Лопатин Алексей Гаврилович
Мать: не указана