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Ефимова Елена Зотовна

Место рождения

Белебей, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

10.05.1857 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.05.1857 ст.

Отец: Зот Филиппов

Мать: Феодора Яковлева

Белебей, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Метрика Белебея 1857 | НАРБ Ф 294 О 1 Д 327 | Лист 32 об. - 33 | №115 10/13 мая Елена | Родители: Белебейской инвалидной команды рядовой Зот Филиппов, жена Феодора Яковлева православные | Восприемники... Показать все
Крещение
13.05.1857 ст.
Белебей, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
той же команды унтер офицер Савелий Иванов Панов солдатка Анна Павлова | Метрика Белебея 1857 | НАРБ Ф 294 О 1 Д 327
Бракосочетание
31.05.1878 ст.

Муж: Ефимов Пахомий Ефимов

Белебей, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Метрика Белебея 1878 | НАРБ Ф 294 О 3 Д 157 | Лист 195 об. - 196 | №14 31 мая | Жених: Города Белебея солдатки Феодоры Васильевой незаконнорожденный сын Пахомий Евфимов православный первым браком 19 л... Показать все
Рождение ребёнка
02.06.1879 ст.

Дочь: Ефимова Акилина Пахомова

Отец ребёнка: Ефимов Пахомий Ефимов

Белебей, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
13.06.1881 ст.

Дочь: Коробова Акилина Пахомовна

Отец ребёнка: Ефимов Пахомий Ефимов

Белебей, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
29.03.1884 ст.

Сын: Ефимов Никита Пахомов

Отец ребёнка: Ефимов Пахомий Ефимов

Белебей, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
03.05.1885 ст.

Дочь: Чередова Пелагея Пахомовна

Отец ребёнка: Ефимов Пахомий Ефимов

Белебей, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Метрика Белебея 1885 | НАРБ Ф 294 О 3 Д 254 | Лист 35 об. - 36 | №70 3/4 мая Пелагия | Родители: Города Белебея мещанин Пахомий Евфимиев и законная его жена Елена Зотиева, оба православные | Восприемн... Показать все
Рождение ребёнка
22.04.1887 ст.

Дочь: Ефимова Александра Пахомова

Отец ребёнка: Ефимов Пахомий Ефимов

Белебей, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
22.04.1887 ст.

Дочь: Ефимова Александра Пахомова

Отец ребёнка: Ефимов Пахомий Ефимов

Белебей, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
06.11.1888 ст.

Дочь: Ефимова Феоктиста Пахомова

Отец ребёнка: Ефимов Пахомий Ефимов

Белебей, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
01.08.1891 ст.

Дочь: Ефимова Наталья Пахомова

Отец ребёнка: Ефимов Пахомий Ефимов

Белебей, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
07.07.1893 ст.

Дочь: Данилина Ольга Пахомовна

Отец ребёнка: Ефимов Пахомий Ефимов

Белебей, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
21.07.1898 ст.

Сын: Ефимов Семён Пахомов

Отец ребёнка: Ефимов Пахомий Ефимов

Белебей, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
26.01.1900 ст.

Сын: Ефимов Иван Пахомов

Отец ребёнка: Ефимов Пахомий Ефимов

Белебей, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
07.08.1901 ст.

Сын: Ефимов Мирон Пахомович

Отец ребёнка: Ефимов Пахомий Ефимов

Белебей, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Работа или профессия
Неизвестно
мещанка
Смерть
Неизвестно
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