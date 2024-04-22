Ефимова Елена Зотовна
Место рождения
Дата рождения10.05.1857 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Отец: Зот Филиппов
Мать: Феодора Яковлева
Дочь: Ефимова Акилина Пахомова
Отец ребёнка: Ефимов Пахомий Ефимов
Дочь: Коробова Акилина Пахомовна
Отец ребёнка: Ефимов Пахомий Ефимов
Отец ребёнка: Ефимов Пахомий Ефимов
Дочь: Чередова Пелагея Пахомовна
Отец ребёнка: Ефимов Пахомий Ефимов
Дочь: Ефимова Александра Пахомова
Отец ребёнка: Ефимов Пахомий Ефимов
Дочь: Ефимова Александра Пахомова
Отец ребёнка: Ефимов Пахомий Ефимов
Дочь: Ефимова Феоктиста Пахомова
Отец ребёнка: Ефимов Пахомий Ефимов
Дочь: Ефимова Наталья Пахомова
Отец ребёнка: Ефимов Пахомий Ефимов
Дочь: Данилина Ольга Пахомовна
Отец ребёнка: Ефимов Пахомий Ефимов
Сын: Ефимов Семён Пахомов
Отец ребёнка: Ефимов Пахомий Ефимов
Сын: Ефимов Иван Пахомов
Отец ребёнка: Ефимов Пахомий Ефимов
Отец ребёнка: Ефимов Пахомий Ефимов