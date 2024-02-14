Вольфович (Бомштейн) Рива Ароновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вольфович (Бомштейн) Рива Ароновна

Место рождения

Zakharovo, Krasnochikoyskiy Rayon, Zabaykalsky Krai, Russia

Дата рождения

1894

Дата смерти

1984

Пол

Женский

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1894

Отец: Бомштейн Арон

Мать: Бомштейн (Бомштейн) Хаита

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Вольфович Израиль

Рождение ребёнка
1914

Сын: Бомштейн (Вольфович) Исай Израилевич

Отец ребёнка: Вольфович Израиль

Рождение ребёнка
1917

Дочь: (Вольфович) Фира Израилевна

Отец ребёнка: Вольфович Израиль

Смерть
1984
Похороны
1984

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