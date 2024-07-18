Максим Федорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМаксим Федорович

Максим Федорович

Место рождения

Сюлескеры, Цивильский район, Чувашская Республика

Дата рождения

08.08.1851

Дата смерти

29.05.1916

Пол

Мужской

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.08.1851

Отец: Феодор Андреевич

Мать: Мария Ивановна

Сюлескеры, Цивильский район, Чувашская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Акилина-Акулина Пудовна-Потаповна

Рождение ребёнка
29.07.1879

Сын: Антоний Максимович

Мать ребёнка: Акилина-Акулина Пудовна-Потаповна

Сюлескеры, Цивильский район, Чувашская Республика
Рождение ребёнка
07.11.1880

Дочь: Варвара Максимовна

Мать ребёнка: Акилина-Акулина Пудовна-Потаповна

Сюлескеры, Цивильский район, Чувашская Республика
Рождение ребёнка
15.01.1884

Сын: Григорий Максимович

Мать ребёнка: Акилина-Акулина Пудовна-Потаповна

Сюлескеры, Цивильский район, Чувашская Республика
Рождение ребёнка
12.06.1886

Сын: Семион-Семен Максимович

Мать ребёнка: Акилина-Акулина Пудовна-Потаповна

Сюлескеры, Цивильский район, Чувашская Республика
Рождение ребёнка
27.08.1889

Дочь: София Максимовна

Мать ребёнка: Акилина-Акулина Пудовна-Потаповна

Сюлескеры, Цивильский район, Чувашская Республика
Рождение ребёнка
1891

Дочь: София Максимовна

Мать ребёнка: не указана

Сюлескеры, Цивильский район, Чувашская Республика
Рождение ребёнка
17.11.1892

Сын: Филимон Филипп ? Максимович

Мать ребёнка: Акилина-Акулина Пудовна-Потаповна

Сюлескеры, Цивильский район, Чувашская Республика
Рождение ребёнка
15.06.1895

Сын: Владимир Максимович

Мать ребёнка: не указана

Сюлескеры, Цивильский район, Чувашская Республика
Смерть
29.05.1916

Мы используем куки для улучшения работы сайта.