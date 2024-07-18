Максим Федорович
Место рождения
Дата рождения08.08.1851
Дата смерти29.05.1916
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.08.1851
Отец: Феодор Андреевич
Мать: Мария Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
29.07.1879
Сын: Антоний Максимович
Мать ребёнка: Акилина-Акулина Пудовна-Потаповна
Рождение ребёнка
07.11.1880
Дочь: Варвара Максимовна
Мать ребёнка: Акилина-Акулина Пудовна-Потаповна
Рождение ребёнка
15.01.1884
Сын: Григорий Максимович
Мать ребёнка: Акилина-Акулина Пудовна-Потаповна
Рождение ребёнка
12.06.1886
Мать ребёнка: Акилина-Акулина Пудовна-Потаповна
Рождение ребёнка
27.08.1889
Дочь: София Максимовна
Мать ребёнка: Акилина-Акулина Пудовна-Потаповна
Рождение ребёнка
1891
Дочь: София Максимовна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
17.11.1892
Сын: Филимон Филипп ? Максимович
Мать ребёнка: Акилина-Акулина Пудовна-Потаповна
Рождение ребёнка
15.06.1895
Сын: Владимир Максимович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
29.05.1916