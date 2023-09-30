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Рябкова Надежда Егоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1819

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рябков Силиван Афанасьевич

Рождение ребёнка
1842

Сын: Рябков Василий Селиванович

Отец ребёнка: Рябков Силиван Афанасьевич

Рождение ребёнка
1843

Сын: Рябков Степан Селиванович

Отец ребёнка: Рябков Силиван Афанасьевич

Рождение ребёнка
1849

Сын: Рябков Александр Селиванович

Отец ребёнка: Рябков Силиван Афанасьевич

Рождение ребёнка
1850

Сын: Рябков Петр Селиванович

Отец ребёнка: Рябков Силиван Афанасьевич

Рождение ребёнка
1853

Сын: Рябков Осип Селиванович

Отец ребёнка: Рябков Силиван Афанасьевич

Рождение ребёнка
1857

Сын: Рябков Семен Селиванович

Отец ребёнка: Рябков Силиван Афанасьевич

Рождение ребёнка
1858

Сын: Рябков Анисим Селиванович

Отец ребёнка: Рябков Силиван Афанасьевич

Рождение ребёнка
1867

Сын: Рябков Спиридон Селиванович

Отец ребёнка: Рябков Силиван Афанасьевич

Смерть
Неизвестно

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