Рябкова Надежда Егоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1819
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1842
Сын: Рябков Василий Селиванович
Отец ребёнка: Рябков Силиван Афанасьевич
Рождение ребёнка
1843
Сын: Рябков Степан Селиванович
Отец ребёнка: Рябков Силиван Афанасьевич
Рождение ребёнка
1849
Сын: Рябков Александр Селиванович
Отец ребёнка: Рябков Силиван Афанасьевич
Рождение ребёнка
1850
Отец ребёнка: Рябков Силиван Афанасьевич
Рождение ребёнка
1853
Отец ребёнка: Рябков Силиван Афанасьевич
Рождение ребёнка
1857
Отец ребёнка: Рябков Силиван Афанасьевич
Рождение ребёнка
1858
Сын: Рябков Анисим Селиванович
Отец ребёнка: Рябков Силиван Афанасьевич
Рождение ребёнка
1867
Сын: Рябков Спиридон Селиванович
Отец ребёнка: Рябков Силиван Афанасьевич
Смерть
Неизвестно