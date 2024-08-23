Наталья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Наталья Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1822

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1822 г.р.

Дети

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Михайло Данилович

Рождение ребёнка
1846

Дочь: Мария Михайловна

Отец ребёнка: Михайло Данилович

Телепниха, Суздальский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
1848

Дочь: Анна Михайловна

Отец ребёнка: Михайло Данилович

Телепниха, Суздальский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
1852

Дочь: Федосья Михайловна

Отец ребёнка: Михайло Данилович

Телепниха, Суздальский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
1855

Дочь: Аксинья Михайловна

Отец ребёнка: Михайло Данилович

Телепниха, Суздальский муниципальный район, Владимирская область
Смерть
Неизвестно

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