Наталья Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1822
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Михайло Данилович
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Мария Михайловна
Отец ребёнка: Михайло Данилович
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Анна Михайловна
Отец ребёнка: Михайло Данилович
Рождение ребёнка
1852
Дочь: Федосья Михайловна
Отец ребёнка: Михайло Данилович
Рождение ребёнка
1855
Дочь: Аксинья Михайловна
Отец ребёнка: Михайло Данилович
Смерть
Неизвестно