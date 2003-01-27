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Горохов Анатолий Андреевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.11.1913

Дата смерти

27.01.2003

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.11.1913

Отец: Горохов Андрей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Горохова) Антонина Анатольевна

Мать ребёнка: Горохова (Новикова) Анна Сергеевна

Рождение ребёнка
25.08.1941

Сын: Горохов Владимир Анатольевич

Мать ребёнка: Горохова (Новикова) Анна Сергеевна

Источник: myheritage.com
Смерть
27.01.2003
Похороны
Неизвестно
Ярославль, город Ярославль, Ярославская область

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