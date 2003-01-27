Горохов Анатолий Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.11.1913
Дата смерти27.01.2003
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.11.1913
Отец: Горохов Андрей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Горохова) Антонина Анатольевна
Мать ребёнка: Горохова (Новикова) Анна Сергеевна
Рождение ребёнка
25.08.1941
Сын: Горохов Владимир Анатольевич
Мать ребёнка: Горохова (Новикова) Анна Сергеевна
Источник: myheritage.com
Смерть
27.01.2003
Похороны
Неизвестно
Ярославль, город Ярославль, Ярославская область