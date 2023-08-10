Афросинья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Афросинья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тюрников Максим Акимович

Отец ребёнка: Тюрников Аким Пахомович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тюрников Сергей Акимович

Отец ребёнка: Тюрников Аким Пахомович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тюрников Василий Акимович

Отец ребёнка: Тюрников Аким Пахомович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Тюрникова Антонина Акимовна

Отец ребёнка: Тюрников Аким Пахомович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тюрников Алексей Акимович

Отец ребёнка: Тюрников Аким Пахомович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Тюрникова Анна Акимовна

Отец ребёнка: Тюрников Аким Пахомович

Смерть
Неизвестно

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