Афросинья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Тюрников Аким Пахомович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Тюрников Аким Пахомович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Тюрников Василий Акимович
Отец ребёнка: Тюрников Аким Пахомович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Тюрникова Антонина Акимовна
Отец ребёнка: Тюрников Аким Пахомович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Тюрников Алексей Акимович
Отец ребёнка: Тюрников Аким Пахомович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Тюрникова Анна Акимовна
Отец ребёнка: Тюрников Аким Пахомович
Смерть
Неизвестно