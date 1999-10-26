Пахомова (Гришина) Мария Максимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пахомова (Гришина) Мария Максимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.01.1908

Дата смерти

26.10.1999

Пол

Женский

Добавил:

ДЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.01.1908

Отец: Гришин Максим Афонасьев

Мать: Гришина Анастасия Иванова

Бракосочетание
23.11.1926

Муж: Пахомов Иван Григорьевич

Предтеченский ВИК Рязанского уезда Рязанской губернии
Рождение ребёнка
13.10.1927

Дочь: Чернова Зинаида Ивановна

Отец ребёнка: Пахомов Иван Григорьевич

селение Вешняки, Ухтомский район, Московская область, Московский округ
Смерть
26.10.1999
Москва
Похороны
Неизвестно
Москва, Рогожское кладбище
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