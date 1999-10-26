Пахомова (Гришина) Мария Максимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.01.1908
Дата смерти26.10.1999
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.01.1908
Отец: Гришин Максим Афонасьев
Бракосочетание
23.11.1926
Предтеченский ВИК Рязанского уезда Рязанской губернии
Рождение ребёнка
13.10.1927
Дочь: Чернова Зинаида Ивановна
Отец ребёнка: Пахомов Иван Григорьевич
селение Вешняки, Ухтомский район, Московская область, Московский округ
Смерть
26.10.1999
Москва
Похороны
Неизвестно
Москва, Рогожское кладбище