(Фисенко) Евдокия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Фисенко) Евдокия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1857

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1836 г.р.

Мать

Не указана

Муж

1857 г.р.

Дети

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857

Отец: Фисенко Архип

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рогозин Василий

Место жительства
Неизвестно
Мужичье, Воробьёвский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
01.08.1881

Дочь: (Рогозина) Мария

Отец ребёнка: Рогозин Василий

Рождение ребёнка
25.10.1882

Сын: Рогозин Дмитрий

Отец ребёнка: Рогозин Василий

Рождение ребёнка
10.01.1890

Сын: Рогозин Михаил

Отец ребёнка: Рогозин Василий

Смерть
Неизвестно

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