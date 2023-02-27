(Фисенко) Евдокия
Место рожденияНе указано
Дата рождения1857
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857
Отец: Фисенко Архип
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Рогозин Василий
Место жительства
Неизвестно
Мужичье, Воробьёвский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
01.08.1881
Дочь: (Рогозина) Мария
Отец ребёнка: Рогозин Василий
Рождение ребёнка
25.10.1882
Сын: Рогозин Дмитрий
Отец ребёнка: Рогозин Василий
Рождение ребёнка
10.01.1890
Сын: Рогозин Михаил
Отец ребёнка: Рогозин Василий
Смерть
Неизвестно