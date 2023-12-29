Селивонов Михаил Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.01.1887 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.01.1887 ст.
Место жительства
Неизвестно
Крещение
11.01.1887 ст.
Бракосочетание
12.11.1904 ст.
Журавка, Сумська область
Рождение ребёнка
15.11.1905 ст.
Сын: Селивонов Матон Михайлович
Мать ребёнка: Селивонова (Кадовбцева) Матрона Наумовна
Смерть
Неизвестно