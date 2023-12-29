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Селивонов Михаил Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.01.1887 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.01.1887 ст.

Отец: Селивонов Иван Захариевич

Мать: Селивонова Наталья Максимовна

Место жительства
Неизвестно
Кривоносовка, Сумська область
Крещение
11.01.1887 ст.
Кривоносовка, Сумська область
Бракосочетание
12.11.1904 ст.

Жена: Селивонова (Кадовбцева) Матрона Наумовна

Журавка, Сумська область
Рождение ребёнка
15.11.1905 ст.

Сын: Селивонов Матон Михайлович

Мать ребёнка: Селивонова (Кадовбцева) Матрона Наумовна

Кривоносовка, Сумська область
Смерть
Неизвестно

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