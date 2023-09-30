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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1896
Дочь: Яковлева (Казакова) Татьяна Моисеевна
Отец ребёнка: Казаков Матвей Моисеевич
Рождение ребёнка
1898
Дочь: (Казакова) Елена Матвеевна
Отец ребёнка: Казаков Матвей Моисеевич
Рождение ребёнка
1900
Дочь: Маслова (Казакова) Василиса Матвеевна
Отец ребёнка: Казаков Матвей Моисеевич
Рождение ребёнка
Между 1905 и 1904
Дочь: Богданова (Казакова) Пелагея Матвеевна
Отец ребёнка: Казаков Матвей Моисеевич