? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди?

?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1896

Дочь: Яковлева (Казакова) Татьяна Моисеевна

Отец ребёнка: Казаков Матвей Моисеевич

Рождение ребёнка
1898

Дочь: (Казакова) Елена Матвеевна

Отец ребёнка: Казаков Матвей Моисеевич

Рождение ребёнка
1900

Дочь: Маслова (Казакова) Василиса Матвеевна

Отец ребёнка: Казаков Матвей Моисеевич

Рождение ребёнка
Между 1905 и 1904

Дочь: Богданова (Казакова) Пелагея Матвеевна

Отец ребёнка: Казаков Матвей Моисеевич

Мы используем куки для улучшения работы сайта.