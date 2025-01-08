Гугучкин Александр Владимирович 02.03.1975 — найти родственников по фамилии на Familio
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Гугучкин Александр Владимирович

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Место рождения

Кола, Мурманская область, Россия

Дата рождения

02.03.1975

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.03.1975

Отец: Гугучкин Владимир Иванович

Мать: Батиг (Гугучкина, Котомкина) Любовь Александровна

Кола, Мурманская область, Россия
Место жительства
Неизвестно
Развод
Неизвестно

Жена: Третьякова (Мерзлякова) Ольга

Бракосочетание
11.07.1996

Жена: Третьякова (Мерзлякова) Ольга

Россия, Ярославская область, Рыбинск
Рождение ребёнка
08.11.2000

Сын: Гугучкин Дмитрий

Мать ребёнка: Третьякова (Мерзлякова) Ольга

Архангельск, Россия
Бракосочетание
15.07.2011

Жена: Гугучкина (Тихомирова, Ващенко) Анна Владимировна

Россия, Ярославль
Рождение ребёнка
15.11.2011

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Гугучкина (Тихомирова, Ващенко) Анна Владимировна

Россия, Ярославль

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