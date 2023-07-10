Саламатова Параскева Петрова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Саламатова Параскева Петрова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1750

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1750

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1779

Сын: Саламатов Лука Сидорович

Отец ребёнка: Саламатов Сидор Иванович

Усть-Кишерть, Кишертский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1781

Сын: Саламатов Карп Сидоров

Отец ребёнка: Саламатов Сидор Иванович

Усть-Кишерть, Кишертский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1785

Сын: Саламатов Евдоким Сидоров

Отец ребёнка: Саламатов Сидор Иванович

Усть-Кишерть, Кишертский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1787

Сын: Саламатов Емельян Сидоров

Отец ребёнка: Саламатов Сидор Иванович

Усть-Кишерть, Кишертский муниципальный район, Пермский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Саламатов Сидор Иванович

Смерть
Неизвестно
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