Саламатова Параскева Петрова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1750
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1779
Отец ребёнка: Саламатов Сидор Иванович
Рождение ребёнка
1781
Отец ребёнка: Саламатов Сидор Иванович
Рождение ребёнка
1785
Сын: Саламатов Евдоким Сидоров
Отец ребёнка: Саламатов Сидор Иванович
Рождение ребёнка
1787
Сын: Саламатов Емельян Сидоров
Отец ребёнка: Саламатов Сидор Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно