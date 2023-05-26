Егоров Валентин Дмитриевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Егоров Дмитрий Михайлович
Мать: Егорова Раиса
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Егорова Антонина Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Егорова Антонина Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно