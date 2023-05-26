Егоров Валентин Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕгоров Валентин Дмитриевич

Егоров Валентин Дмитриевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

Дети

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Добавил:

ЛЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Егоров Дмитрий Михайлович

Мать: Егорова Раиса

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Егорова Антонина Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Егорова Антонина Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Егорова Антонина Васильевна

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