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Телятов Венедикт Леонтьевич

Место рождения

Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область

Дата рождения

07.03.1901

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.03.1901

Отец: Телятов Леонтий Иванович

Мать: Телятов Калерия Петровна

Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
Работа или профессия
Неизвестно
сын казака
Место жительства
Неизвестно
Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
п.Январцевский, село Январцево, от же фонпост Генварцев
Крещение
22.03.1901
Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
п.Январцевский, село Январцево, от же фонпост Генварцев | МК п.Январцевский, ц.Успенско-Богородицкая, 1901
Смерть
Неизвестно

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