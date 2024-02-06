Шумилова Дарья Фадеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1816
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1845
Рождение ребёнка
1847
Рождение ребёнка
1852
Рождение ребёнка
1856
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно