Шумилова Дарья Фадеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шумилова Дарья Фадеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1816

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1819 г.р.

Дети

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Добавил:

МШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1845

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шумилов Иван Федотович

Рождение ребёнка
1847

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шумилов Иван Федотович

Рождение ребёнка
1852

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шумилов Иван Федотович

Рождение ребёнка
1856

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шумилов Иван Федотович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шумилов Иван Федотович

Смерть
Неизвестно
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