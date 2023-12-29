Седов Иван Дмитриев
Место рожденияSuzdal, Vladimir Oblast Russian Federation
Дата рождения1769
Дата смертиПосле 1833
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1769
Отец: Седов Дмитрий Романов
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1794
Сын: Седов Фёдор Иванов
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1796
Сын: Седов Иван Иванов
Мать ребёнка: не указана
Смерть
После 1833