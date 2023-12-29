Седов Иван Дмитриев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Седов Иван Дмитриев

Место рождения

Suzdal, Vladimir Oblast Russian Federation

Дата рождения

1769

Дата смерти

После 1833

Пол

Мужской

Отец

1744 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ИН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1769

Отец: Седов Дмитрий Романов

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1794

Сын: Седов Фёдор Иванов

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1796

Сын: Седов Иван Иванов

Мать ребёнка: не указана

Смерть
После 1833

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