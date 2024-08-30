Вершинина (Кудимова) Феодосия Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВершинина (Кудимова) Феодосия Семеновна

Вершинина (Кудимова) Феодосия Семеновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Кудимов Семен

Мать: Кудимова Неизвестная

Рождение ребёнка
08.08.1908

Сын: Вершинин Александр Иванович

Отец ребёнка: Вершинин Иван Гавриилович

Рождение ребёнка
07.06.1915

Дочь: Никифорова (Вершинина) Мария Ивановна

Отец ребёнка: Вершинин Иван Гавриилович

Рождение ребёнка
17.06.1922

Дочь: Куликова-Вершинина Анна Ивановна

Отец ребёнка: Вершинин Иван Гавриилович

Рождение ребёнка
17.12.1925

Сын: Вершинин Николай Иванович

Отец ребёнка: Вершинин Иван Гавриилович

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.