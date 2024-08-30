Вершинина (Кудимова) Феодосия Семеновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Кудимов Семен
Мать: Кудимова Неизвестная
Рождение ребёнка
08.08.1908
Сын: Вершинин Александр Иванович
Отец ребёнка: Вершинин Иван Гавриилович
Рождение ребёнка
07.06.1915
Дочь: Никифорова (Вершинина) Мария Ивановна
Отец ребёнка: Вершинин Иван Гавриилович
Рождение ребёнка
17.06.1922
Дочь: Куликова-Вершинина Анна Ивановна
Отец ребёнка: Вершинин Иван Гавриилович
Рождение ребёнка
17.12.1925
Сын: Вершинин Николай Иванович
Отец ребёнка: Вершинин Иван Гавриилович
Смерть
Неизвестно